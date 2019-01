Encuentran a pareja muerta en Nuevo León

Monterrey, México.

Un comerciante de frutas y su esposa fueron encontrados muertos en la recámara de su domicilio, esta mañana en la Colonia La Rosita, en Guadalupe.



Familiares de las víctimas fueron quienes los hallaron y presuntamente el comerciante tenía un impacto de bala en la cabeza.



Una fuente allegada a la policía municipal informó que el comerciante fue identificado como Ramiro Torres Esparza, y su esposa como Teresa.



De acuerdo con las primeras investigaciones, el hallazgo se reportó a las 05:00 horas, luego de que un sobrino acudió al domicilio ubicado en la calle Valle de las Maravillas, número 1534, de dicha colonia.



El familiar dijo arribó a la casa de su tío, con el que trabajaba desde las tres de la mañana surtiendo fruta, luego de que éste no le contestaba el teléfono.



Al llegar al domicilio encontró el portón abierto y tras ingresar y buscar a su tío, lo halló sin vida tirado en la recámara y con manchas de sangre en la cabeza.



Mientras que la mujer estaba recargada en el clóset y con aparentes heridas en el cuello y en la cabeza.



Al lugar acudieron agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales, quienes recababan evidencias.



Según trascendió, en el lugar del hallazgo sólo encontró un casquillo.



Vecinos del matrimonio destacaron que cerca de la 01:00 horas escucharon aparentes balazos y luego el rechinido de llantas de un vehículo.



Dentro del mismo domicilio también se encontraba dormido un hijo del matrimonio, de 18 años, quien no escuchó nada.



Hasta esta mañana, la Policía Ministerial revisaba varias líneas de investigación e interrogaba a familiares para conocer si la pareja no había tenido problemas.