Encuentran a niño extraviado en Nuevo León

Monterrey, México.

Luego que salió de su domicilio acompañado de su padre y en la noche ya no regresó, un niño fue reportado como extraviado por su madre, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y policías municipales, en Montemorelos.



Gracias a la coordinación de los policías, socorristas y vecinos, el niño, identificado como Mauricio, de 9 años, fue encontrado comiendo en una tortería tras 45 minutos de búsqueda.



La desaparición del menor fue reportada alrededor de las 21:00 horas, cuando su padre llegó a su domicilio en el Barrio Matamoros y no era acompañado del menor.



Presuntamente, el hombre, quien no fue identificado, se encontraba bajo los efectos del alcohol y aseguró a la mamá de Mauricio que lo había vendido.



Tras discutir con la mujer, el hombre salió del domicilio y no pudo ser ubicado por la Policía.



La mujer reportó que el padre e hijo salieron alrededor de las 9:00 horas, y aparentemente el menor ayudaría al hombre con unos trabajos.



Sin embargo, al regresar, el hombre no pudo explicar dónde se encontraba Mauricio, lo que provocó la movilización de las autoridades.



Los elementos de Protección Civil encontraron al menor en la tortería ubicada en Cuauhtémoc, entre Doctor Arroyo y Lacunza, a unas cuadras de su domicilio.