Encuentran a madre y a sus tres pequeñas hijas degolladas en Nuevo León

Monterrey, México.

La Agencia Estatal de Investigaciones indaga el caso de una mujer y sus tres pequeñas hijas que fueron halladas degolladas dentro de su domicilio, en el Fraccionamiento Paseo Santa Isabel, en Salinas Victoria.



Una fuente allegada a las investigaciones dijo que la primera línea de investigación es que la mujer primero asesinó a sus hijas de entre 3, 5 y 7 años, respectivamente, y luego se suicidó.



Aunque no fue confirmado, presuntamente la mujer había dejado una recado póstumo.



Hasta esta mañana, la Fiscalía Estatal no había dado información oficial del caso ni las identidades de las cuatro víctimas.



Cerca de las 2:00 horas trascendió el reporte de los hechos dentro de la vivienda ubicada en la calle La Corona, número 262, en el cruce con la Avenida Paseo Santa Isabel, en el sector conocido como Valle del Norte.



El informante dijo que América Cruz, hermana de la víctima, fue quien halló su cuerpo y el de las menores sin vida dentro en el interior de la casa.



Explicó que la mujer, quien es policía militar, abrió la puerta del domicilio y vio rastros de sangre que la condujeron a las habitaciones.



Aparentemente, los cuerpos de las menores estaban en las camas de uno de los cuartos.



Agregó la fuente que las niñas tenían lesiones en el cuello provocadas con un arma blanca.



La madre también tenía una herida en el cuello, aunque no se dijo dónde quedó su cuerpo.



El recado póstumo da a las autoridades como primera línea de investigación que la madre de las niñas pudo haberlas asesinado y luego se quitó la vida, sin embargo, no descartaban otras hipótesis.



Elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales levantaban evidencias para esclarecer el caso.



Familiares de la mujer y las niñas acudieron al lugar y cayeron en una crisis de histeria tras enterarse de los hechos.