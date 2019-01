Encuentran a hombre muerto en Nuevo León

Monterrey, México.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 22:30 horas en la calle Zafiro, casi en su cruce con Silicio, a orillas de esta colonia y muy cerca de un lote baldío.

En este sitio vecinos detectaron a un hombre tirado en medio de la calle sobre un charco de sangre, por lo que hicieron el llamado a las autoridades.



Elementos de la Policía Municipal y Fuerza Civil llegaron al sitio en donde encontraron el cuerpo sin vida del hombre que aparentemente presentaba una herida en el costado derecho.



Minuto después, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales llegaron al sitio y encontraron dos casquillos de arma de fuego, al parecer de calibre 9 milímetros, a un lado del cadáver.



Vecinos de la zona dijeron no reconocer a la persona, por lo que no se descarta que el ahora occiso habría sido llevado desde otra parte por sus ejecutores para matarlo en ese lugar.



No obstante, los agentes investigadores se negaron a revelar mayores datos sobre cómo habrían ocurrido los hechos, así como la identidad de la víctima.



Trascendió que el ahora occiso sería un hombre de entre 25 y 30 años, de tez morena y complexión robusta, y vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera verde y zapatos negros.



Se espera que en el transcurso de las horas las autoridades den mayores informes en torno al caso.