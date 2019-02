Encuentran a hombre muerto en Nuevo León

Monterrey, México.

Un hombre que se alojaba en la Casa Indi de la Iglesia María Goretti fue encontrado muerto en un baño, en la Colonia Industrial.

El cuerpo de la víctima fue localizado y presuntamente presentaba huellas de ahorcamiento.



Los hechos fueron reportados a las 5:30 horas cuando otros indigentes que ahí dormían lo hallaron.



De acuerdo con las primeras investigaciones del Grupo de Homicidios de la Policía Ministerial, todo apunta a un posible suicidio, aunque no se descarta algún hecho violento, por lo que 10 personas fueron retenidas para ser interrogadas.



La víctima, quien no ha sido identificada, vestía pantalón de mezclilla negro y playera tipo polo a rayas.



Según las evidencias encontradas por los elementos de Servicios Periciales, el hombre, de entre 40 y 45 años, tenía enredadas en el cuello las cintas de unos tenis, con las que se presume que atentó contra su vida.



Los encargados del albergue, que da alojo a indigentes y migrantes, señalaron que a las 23:00 horas del miércoles tenían registradas a 13 personas que se alojaron en esta sección conocida como "La Jaula".



Uno de los encargados dijo que esta mañana sólo había 10 personas, por lo que faltan un hombre de origen salvadoreño y dos personas de Oaxaca.



Agregó que no ha podido ver a la víctima, por lo que podría ser uno de los tres hombres que ya no está entre los alojados.



Afirmó que dentro del dormitorio hay cámaras de vigilancia, y las grabaciones ya fueron entregadas a los agentes ministeriales para las investigaciones correspondientes.



Apenas el pasado martes, una cabeza humana fue encontrada en una bolsa de plástico atrás de la parroquia.