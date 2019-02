Encuentran a bebé sepultado en el patio de una casa en Monterrey

Monterrey, México.

Ante el temor de que algo le hubiera pasado a su nieto de apenas 11 meses, un hombre acudió a la casa donde su hija vive con su pareja, en la Colonia Hacienda del Sol, en García.



En el patio, el abuelo encontró unos bloques que formaban un rectángulo, y pese a que en su interior tenía cal, no podía disimular el olor a putrefacción que salía de ese lugar, por lo que llamó a la Policía.



Horas después, en un cateo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones confirmaron las sospechas del hombre, al encontrar los restos de su nieto en el patio de la casa ubicada en la calle Hacienda San Sebastián, a cuatro cuadras del cuartel de la Policía.



Ruth Sarahí C., de 27 años, madre del niño, y Cristian Mauricio, de 36, pareja de ella, quedaron detenidos, dijo una fuente policiaca.



Al momento de su captura, agregó, la pareja estaba drogada, aparentemente con cristal.



De acuerdo con la investigación, el bebé fallecido no estaba registrado, pero lo llamaban Cristian.



Los familiares de Ruth fueron interrogados por la Policía, y señalaron que tenían tiempo de no ver al bebé.



Cuando cuestionaban a la mujer sobre el niño, ella aseguraba que lo estaba cuidando una amiga de ella.



Ayer por la mañana los familiares de Ruth Sarahí acudieron a la Policía de García para reportar la desaparición del menor.



Los restos del menor fueron trasladados al anfiteatro del Hospital Universitario para que le practicaran la necropsia y establecer la causa de la muerte.



La madre del niño y su pareja quedaron arrestados, dijo la fuente, por estar intoxicados, mientras que el Ministerio Público continúa con las indagatorias.



Según ha trascendido, existían antecedentes de violencia contra el menor, ya que en septiembre Ruth Sarahí lo llevó a una clínica porque presuntamente se le había caído.



En esa ocasión los médicos le detectaron golpes en la cabeza al pequeño e incluso se inició una investigación contra la pareja.