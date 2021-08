Encuentran 5o cuerpo en barco volcado frente a Luisiana

CUT OFF, Luisiana

Arlana Saddler, la hermana menor del trabajador desaparecido Gregory Walcott, dijo a The Associated Press que durante una reunión del domingo por la noche con funcionarios se les dijo a las familias que se había encontrado un cuerpo, pero que aún no se había identificado. Marion Cuyler, cuya novia Chaz Morales formaba parte de Seacor Power, le dijo a la AP vía mensaje de texto sobre la reunión y que se había encontrado otro cuerpo.