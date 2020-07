Encuentra su ´Alma gemela´

La actriz Megan Fox dijo que había encontrado a su alma gemela en el cantante Machine Gun Kelly, con quien se ha especulado que inició una relación sentimental, reportó Page Six.

Las estrellas se conocieron en el set de la próxima película de Randall Emmett, Midnight in the Switchgrass, y desde ese momento se les ha visto juntas saliendo y conviviendo y diversos recintos tras el anuncio de la separación de Fox y su esposo, Brian Austin Green.

"Pude sentir que me iba a pasar algo salvaje en esa reunión (sobre el filme Midnight...), pero aún no estaba segura de qué", comentó la famosa en el podcast Give Them Lala... With Randall.

SE CONOCEN EL EL SET

"Sentí, en el fondo de mi plexo solar, que algo iba a salir de ahí, así que (Kelly y yo) nos conocimos en el set".

Añadió que en cuanto vio al artista, cuyo verdadero nombre es Colson Baker sintió una especie de conexión, la cual se ha sostenido con el tiempo.

"Supe de inmediato que él era lo que yo llamo una llama gemela. En lugar de un alma gemela, una llama gemela es en realidad cuando un alma ha ascendido a un nivel lo suficientemente alto como para poder dividirse en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo", explicó Fox.

SE COMPLEMENTAN

"Así que en realidad somos dos mitades de la misma alma, creo. Y le dije eso casi de inmediato, porque lo sentí de inmediato".

La estrella de Transformers invitó tiempo después a Kelly a su camerino para repasar su pasión por la astrología, y le enseñó todo sobre su carta natal y astral.

Green hizo referencia a la conexión de su futura ex esposa con Kelly cuando anunció en mayo que se habían separado; aparentemente, él ahora está saliendo con la modelo Tina Louise.