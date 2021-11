Encuentra consuelo en telenovela

MUERE DE COVID

"No tengo pareja, en diciembre se me murió de Covid el galán con el que andaba, ya tenía tres años y medio con él. Lo quería mucho. Estoy triste, pero ya se va a cumplir un año", comentó Arlette, quien en la historia producida por Ignacio Sada, interpreta a Fedra, especialista en neurocirugía.

Lamentó que cuando su pareja le informó que dio positivo al coronavirus, ella en lugar de alentarlo, lo regañó.

"En la medida de lo posible he llevado el duelo, desde que se enfermó nunca más lo volví a ver, no hubo velorio, imagínate que hubo una misa por Zoom", contó.

LE PESA REGAÑO

"Me pesa que todavía lo regañé cuando me dijo que estaba contagiado, en vez de consolarlo. Le comenté: te lo dije hombre. Y sí le dije que se estaba descuidando mucho".

Alertó a la gente que piensa que teniendo una buena actitud el coronavirus no les va a hacer nada.

Desde que inició la pandemia, comentó, además de cuidarse, sale a la calle lo indispensable.

"No voy a fiestas, inauguraciones, alfombras rojas y eventos ni nada. Yo ya tengo las dos vacunas, me fui a EU y me las aplicaron en marzo y abril, pero sabemos que no es garantía que no te vas a contagiar, se supone que no te irá tan mal".

SE ENFOCA EN FEDRA

En medio de la pandemia y su duelo, Arlette se ha enfocado en el trabajo y en su rol de Fedra, una mujer que se reencuentra con el hombre que la dejó para casarse con otra y de quien tiene un hijo.

En la historia, su personaje se da una segunda oportunidad con Sandro Santillana, que interpreta el actor Manuel Landeta.