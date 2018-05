Encuentra la clave de su éxito

Ciudad de México

Los integrantes de Reik reconocen que en 14 años de carrera han tenido tropiezos y éxitos, que comercialmente a veces funciona y otras no, pero afirman que seguirán con su intento de ofrecer cosas distintas, pues aunque saben que no todo gustará, la banda no se morirá de hambre.

"Cuando empezamos éramos unos chamacos, no sabíamos nada de la industria, ni de lo que es ser artista, tuvimos éxito y a pesar de ello tuvimos la humildad para estar dispuestos a aprender y proponer. Eso nos ha permitido probar distintas fusiones musicales, algunas con mejor suerte que otras", confesó Julio.

RECIBE DOBLE DISCO DE PLATINO

Durante una conferencia de prensa en la que el trío de Mexicali recibió diversos reconocimientos, destacó el doble platino por su sencillo "Me niego", una canción de corte urbano que hizo junto a Ozuna y Yandel.

Aunque este tema calificado como reguetón por algunos le ha traído un éxito inesperado al grupo, sus integrantes señalan que de ninguna manera este ritmo será el camino que su carrera tomará.

"La clave ha sido no descuidarnos y seguir intentando. No tenemos miedo de un mal sencillo o una mala racha. No nos vamos a morir de hambre y eso nos hace tomar riesgos. Muchas veces no van a gustar pero muchas otras sí. Seguimos aprendiendo y viendo cuáles son nuestras fallas o debilidades. Sabemos que nadie va a resolver nuestra carrera más que nosotros mismos", comentó Jesús.

Lo que de momento sí dejará descansar Reik son las baladas, pues aunque consideró que son una parte importante de su carrera, no desea abusar y mejor probará cosas nuevas.

"Las baladas han sido parte de nuestra carrera y no digo que no volvamos a ellas pero de momento no. Déjenos experimentar", añadió Jesús.