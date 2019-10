Encrucijada en PRI por tema del aborto

Tampico, Tam.- El Partido Revolucionario Institucional está escuchando todas las voces del país en torno a la despenalización del aborto; sus congresistas decidirían en base a la decisión del pueblo, dijo la líder nacional de la Organización Nacional de Mujeres Priístas, Montserrat Arcos Velázquez.

Señaló que al interior del instituto político existen posturas de mujeres a favor y en contra, por lo que se espera que la próxima semana, el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas emita un pronunciamiento.

"Ese es un tema que vamos a ver en los siguientes días con el presidente del partido, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, pues tienen muy claro que la mejor forma de construir una estrategia política, tiene que ver con la participación de todas y escucharlas a todas".

Indicó que el PRI hay militantes que están a favor y en contra del aborto, "hay mujeres que son Provida y hay mujeres que pugnan por los derechos y la libertad sobre su cuerpo, pero una postura se construye desde la individualidad también de la participación de todas y eso es algo que vamos a estar viendo y, justo el lunes que entra".

Por otro lado, Arcos Velásquez reconoció la labor de los legisladores federales para que se respete la paridad en los cargos públicos y, en su caso, como dirigente nacional de Mujeres del tricolor consideró que afronta un reto para el que ha tenido formación política.

"Tenemos un gran reto como todos los partidos políticos. Yo creo que la política es de retos y es de circunstancias, en este caso a mí me llegó en este tiempo. La vida me ha formado, soy una mujer que no me gustan tanto los rollos, me gustan más los hechos y el que se me da ahora es para hacer lo que tantas veces yo quise que otras personas hicieran por mí, pero también para poder devolverle a las mujeres lo que también hicieron por ayudar".

Expresó que la Organización analiza el uso del 3 por ciento de los recursos que destinan los partidos políticos a empoderamiento de las mujeres.