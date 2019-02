Encontrar a familiares desaparecidos las une

Ciudad de México.

Cuando escuchó hablar de fosas clandestinas, Alexa Nogueda creyó que al ver una sentiría miedo, "pero fue lo contrario, llamó mucho mi atención", cuenta la joven de 16 años. "Cuando vi el cadáver en la fosa me dije: '¿Cuántos habrá?, ¿cuántos habrá tirados así?, ¿cuántos de los desaparecidos? Es increíble que en los lugares que uno menos piensa, ahí están'", dice.

Alexa se unió a la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por su abuela Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, quien desapareció en Atoyac de Álvarez, Guerrero: "Lo que me comenta mi abuelita es que (su papá) desapareció el 25 de agosto de 1974, más bien lo desapareció el Ejército. Estaba lo de las guerrillas, la guerra sucia. Fue algo injusto".

Tita Radilla ha dedicado más de 40 años a la búsqueda de su padre. Sus hijos no participaron en las brigadas anteriores, pero ahora es acompañada por su nieta: "La familia casi no está involucrada en esto, así que no nos enteramos de sus actividades. Está vez me comentó que iba a venir aquí y que quería que la acompañara y a mí siempre me ha gustado aventurarme y aprender cosas", afirma Alexa.

Al principio no entendía el trabajo de su abuela: "Todo lo que ha luchado, no la entendía, no sabía lo que hacía, hoy que me doy cuenta y me quiero dar de golpes. Estaba siendo muy egoísta", dice en Tetelilla, en la región norte de Guerrero.

La joven originaria de Atoyac comenta que admira el esfuerzo de Mario Vergara, uno de los líderes de la brigada: "Es mi mayor ejemplo, independientemente de quién sea mi abuelita. Es humilde y busca no solamente a su hermano, sino a todos. Lo admiro por su perseverancia".

Tomás Vergara Hernández es el hermano de Mario. Tomy fue secuestrado por desconocidos en julio de 2012 en Huitzuco, Guerrero. Intentaron negociar, pero no hubo prueba de vida. Sólo encontraron su auto con las puertas abiertas y las llaves pegadas. Desde entonces, Mario lo busca.

Hay días agotadores para las familias: cavar y no encontrar cuerpos, pistas. Durante los 14 días de trabajo de la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del 18 de enero al 1 de febrero, a veces parecía decaer el ánimo.

Mario confió después de una cena: "El lunes fue maravilloso. Martes, pesado, y el jueves dije: 'Ya valió madre'. Y me encuentro a Tita Radilla bajando del cerro con su nieta. Son el ejemplo: después de 40 años siguen buscando. Al verlas pienso que no nos podemos rajar. Son la muestra de que... mira mi piel [se interrumpe y exhibe sus brazos] ¿viste cómo se puso chinita? Nunca se rindan, aunque les digan que están locos. Insistan. Sueñen".