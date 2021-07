Encontrada muerta en su auto

La joven tenía una carrera prominente en el mundo del entretenimiento para adultos, pero según The Sun fue diagnosticada con cáncer de mama en fase terminal, lo cual tuvo consecuencias no sólo físicas, si no emocionales y psicológicas, todo esto lo llevó a la depresión.

"Durante su último año, hablé con ella varias veces sobre la vida. no fue un camino fácil para ella.

"Esto llevará mucho tiempo superarlo, si es que es posible. ¡Dahlia Sky, alma hermosa, amiga divertida, complicada y de buen corazón! te voy a extrañar mucho", comentó el propietario de JHP Films a The Sun con quien trabajó varias veces.

Amigos también escribieron en sus redes sociales sobre la triste muerte de la rubia a tan temprana edad.

"Dahlia Sky era una de mis favoritas. además, era una amiga, tengo el corazón roto al saber de su fallecimiento", escribió Stormy Daniels, estrella XXX.