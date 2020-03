Encierro lo inquieta

Monterrey, N.L.

¿Estará afectando el encierro a Bad Bunny?

La pregunta surge porque el cantante ha dejado ver en su redes que estar en casa lo inquieta y que hasta la temperatura se le sube.

El trapero dejó asombrados a sus más de 23 millones de seguidores al compartir en Instagram tres imágenes de un momento de relax, donde aparece desnudo mientras toma el sol.

SEXTO DÍA

"Día 6 de cuarentena. ¿Se puede tomar sol desde casa? ¿qué hacen ustedes hoy?", posteó el artista, a quien el coronavirus no detiene su diversión.

Pero estar encerrado también ha provocado que el intérprete urbano haga de todo con tal de pasarla bien en casa.

Un día antes publicó un video escuchando un corrido norteño basado en el covid-19, que disfrutó. Este clip superó los 7 millones de reproducciones.

DA CONSEJOS

"To' el mundo pa' dentro que llegó el coronavirusssss. Lávense las manos y báñense bien con mucho jabón y agua calientita. No saluden ni a la madre que los parió ¡ahhhh! y no salgan de sus casas para ¡nada! mucho menos pa' comprar papel de c... ok?", escribió en torno al tema de salud que involucra a todos.

Este material tomado en el baño de lo que podría ser su casa, superó las 17 millones de vistas.