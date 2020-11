Enciende las redes

Tania Ruiz Eichelmann encendió las redes sociales al presumir un par de fotos en las que muestra un anillo, que algunos interpretaron como de compromiso con su pareja, Enrique Peña Nieto.

"Que dure para siempre por amor y jamás por costumbre. Forever and Ever!! My Love!" y "Uno para el otro y los dos para Dios. Tus manos y las mías. Siempre de tu mano. Amándote hoy y si Dios quiere para siempre" fueron los mensajes que escribió Ruiz Eichelmann en Instagram.

En ellas luce una mano femenina con un anillo entrelazada con otra mano masculina.

Tras el revuelo en redes, la modelo compartió otro mensaje para aclarar que no hay boda.

"Oigan oigan no me caso, solo estoy muy feliz! Amo a mi novio!! Mi corazón está así", escribió.