Enciende esperanza por desaparecidos

En la explanada de la Plaza Principal fue alzado un árbol "navideño" que no contiene la alegoría propia de lo que inicialmente se pudiera imaginar, sino que este árbol en particular fue colocado en memoria de personas que han desaparecido y de las que no se sabe nada de su paradero.

Se trata de un árbol que en lugar de esferas porta fotografías de personas de todas edades que han desaparecido en forma forzosa o secuestradas-algunas desaparecidas hace años-, en lugar de luces multicolores se han puesto mensajes de ánimo y exigiendo su búsqueda y hallazgo.