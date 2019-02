Enciende el Twitter

Ciudad de México.

La celebrity estadunidense Kim Kardashian encendió las redes sociales como sólo ella sabe: con un 'vestido' que deja poco a la imaginación

La socialité deleitó la pupila de sus más de 56 millones de seguidores de Twitter con una imagen que seguramente puso a sudar a más de uno.

La estrella de 'Keeping up with the Kardashians' acudió a un evento con un vestido clásico de Thierry Mugler de 1993 en el que lució sus piernas tornadas y presumió escote.

Conoces ese estado de ánimo cuando realmente sientes tu atuendo", tuiteó antes de compartir las fotografías.

En pocas horas las instantáneas obtuvieron más de 81 mil 'me gusta' y miles de comentarios.