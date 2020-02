Enciende el ´Jimmy´ Lozano las ilusiones por Carlos Vela

Carlos Vela quiere ir a Juegos Olímpicos y el Tricolor Sub 23 desea llevarlo.

"Feliz, feliz, porque es de lo mejor que ha dado el futbol nacional en los últimos años y Vela no acostumbra a postularse para Selección", dijo el técnico Jaime Lozano.

"Qué emoción y qué agrado que un jugador que la rompe en la MLS tenga esa ilusión, tiene otra madurez, muchas cosas que le han pasado en la vida, y a lo mejor ahora quisiera complementar esa gran carrera con Juegos Olímpicos, me agrada muchísimo".

También Héctor Herrera alzó la mano, toda vez que ya sabe lo que es ganar una medalla de oro.

"Me agrada mucho que gente que ya lo vivió, y a lo mejor otra que tuvo la oportunidad y no estuvo, que tenga la ilusión de estar en este grupo, en este proceso y de disputar unos Juegos Olímpicos, me emociona e ilusiona", expresó Lozano.

PONDERA ´JIMMY´ A LOS JO

México ya conoce el camino del éxito en Juegos Olímpicos, por eso el técnico Jaime Lozano apela al apoyo irrestricto de los clubes.

El "Jimmy" defendió la necesidad de los microciclos y de un proceso largo de trabajo, justo después de que Robert Dante Siboldi amagara con no prestar a varios jugadores de Cruz Azul.

"Conocemos el camino, pero nos cuesta trabajo porque el futbol mexicano es muy volátil y en dos o tres semanas un técnico puede estar dejando el puesto. Nos corresponde llamar a lo que pensamos que es lo mejor y después la gente que venga, trabajarla lo mejor posible y aprovechar ese tiempo para tener una Selección muy competitiva.

"Después, por lo otro, esperar la fecha, ojalá que comprendamos que es un evento importantísimo. Para mí la Olimpiada puede llegar a ser hasta más importante que un Mundial. Hay muchísimos de los que lograron esa medalla de oro, que es lo más bonito que pudieron vivir en sus carreras, y es mermar o quitarle la experiencia a esos jóvenes de ir a unos Juegos Olímpicos y representar a tu país", mencionó.

Aún faltan dos concentraciones de cara al Preolímpico, la próxima el 23 de febrero.