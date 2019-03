Enciende el escenario

Hidalgo, Texas.

La fiesta continúa en Borderfest 2019 anoche fue el turno para el cantante estadounidense Prince Royce quien encendió el escenario desde la primera interpretación, en la explanada del State Farm Hidalgo Arena donde hoy el cierre será real a cargo del Rey del Acordeón Ramón Ayala y varias agrupaciones más que tendrán a cargo la clausura de este magno evento.

La velada arrancó a las 21:30 horas con "Te robaré" hit al que le siguió "Stand by me", "Soy el mismo", "Bubalú", "Corazón sin cara", "La carretera", "Back it up", "Adicto" y "El clavo" entre otros.

CANTAN Y BAILAN

Este talentoso cantante mantuvo al público bailando y cantando durante todo el concierto que pasó de la bachata a ritmos urbanos, y de melodías románticas a beats modernos, cantando en español e inglés. Lo acompañaron una banda en vivo integrada por 8 músicos así como impresionantes audiovisuales e iluminación y sonido de primer nivel.

Royce mantuvo a la audiencia eufórica por más de una horas, muestra llegaban melodías como "Sensualidad", "Culpa al corazón", "¿Qué está pasando?", "Incondicional", "Deja vu" y "Ven conmigo".

Pero el cierre fue perfecto y muy esperado pues a ritmo de "Darte un beso" fue que se despidió de los miles de seguidores que se dieron cita en Borderfest 2019 para aplaudir sus éxitos.