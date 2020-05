¡Enciendan sus motores!

MONTERREY, NL

El deporte motor regresa a las pistas reales hoy.

Tras poco más de dos meses sin actividad por la pandemia del Covid-19, la NASCAR Cup Series volverá a la acción esta tarde en el Darlington Raceway.

En entrevista para Grupo REFORMA, el piloto regio de Gaunt Brothers Racing, Daniel Suárez, compartió su sentir por estar de nuevo en competición, regreso que, afirmó, será parejo para todos los pilotos en competencia.

- Dejan las carreras de simulación y vuelven a las pistas...

La ventaja de todo esto es que es igual para todos, nadie va a tener una ventaja, toda la preparación de prácticas será con simulador y tenemos que prepararnos de la mejor manera. El equipo está bien, hemos mejorado. Los óvalos son difíciles, aunque creo que daremos un buen show a todos los fans.

- ¿Qué se espera para esta tarde en Darlington?

Han sido 8 semanas difíciles. Al ser el primer deporte profesional en regresar esperamos dar un buen show para los espectadores y seguir con la prioridad, que es que todos se diviertan y sigan en casa cuidándose de la pandemia.

- ¿Qué tan distantes están las carreras de iRacing a lo real?

Es muy diferente, son divertidos, sin embargo, siguen siendo un juego y eso lo hace divertido. En la vida real cambia y hay que adaptarnos duro, son muchas carreras en poco tiempo y hay que trabajar fuerte.

- Habrá medidas sanitarias entre el equipo...

Sí, el sistema va a ser diferente. Sólo 15 personas entre mecánicos, ingenieros, mánager del equipo, dueño, pit crew, entre otros miembros, por lo que es un número muy bajo a lo acostumbrado y el protocolo será diferente. No podemos tener contacto con nadie, no podremos ver a amigos, familiares, novias, gente del equipo, va a ser muy diferente. No se han reportado casos positivos a Covid-19 en NASCAR y esperemos que siga así.

- ¿Los objetivos cambian para este reinicio de temporada?

Ésta va a ser una temporada diferente. Somos un equipo nuevo y trataremos de seguir mejorando. Es una temporada de construcción, queremos seguir creciendo como equipo, esperemos que el próximo año seamos un equipo más competitivo.