Encerrados, pero activos

En esta cuarentena, los famosos han ejercitado al máximo su creatividad para mantenerse en forma.

Las estrellas hacen frente al Covid- 19 y no han dejado morir su amor por el ejercicio, pasión que comparten sin dudarlo con sus miles de seguidores.

MAESTRA VIRAL

Antes de la pandemia, Bárbara de Regil alternaba idas al gimnasio con entrenamientos en su casa, pero ahora se ha vuelto viral por sus clases en vivo, de casi una hora, a través de Instagram.

Sus rutinas son tan vistas que incluso han sido parodiadas en TikTok.

"He hecho videos usando garrafones para que la gente vea que así se puede también. Tampoco me gusta medir mi ejercicio, ni mis calorías, sino hacer hasta donde me sienta mejor y listo", contó.

GIMNASIO EN CASA

El que no permite que su entrenamiento se interrumpa es el ex Garibaldi, Charly López, pues adaptó una parte del jardín de su casa con aparatos funcionales.

Ahí realiza diversas rutinas físicas a lo largo de hora y media todos los días.

"Ejercito dos músculos por día, mismos que roto: inicio con pecho y tríceps, luego hombro y bíceps, y otro día pierna sola, pero diario hago abdomen.

USA MUEBLES Y CUBETAS

Aunque tiene algunos aparatos profesionales en casa, el actor Lambda García ha echado mano de sus muebles y hasta de su despensa en sus rutinas de 30 minutos diarios, todo para no perder tono muscular.

"Se puede improvisar y hacer dominadas entre las sillas, y levantamiento de pesas con litros de leche, garrafones o cubetas de agua.

"Mi rutina consta de repeticiones de glúteo, desplantes caminando con pesas, planchas (lagartijas), y alterno con abdomen... Abdomen medio y bajo, subiendo piernas sentado en un sillón", compartió.

EXPLOTA SU CUERPO

En lugar de obsesionarse con los aparatos, el cuerpo de Aarón Díaz lo conserva con ejercicios funcionales diarios que trabajan todo su físico.

Para el actor son básicas las lagartijas, abdominales, sentadillas, desplantes y un trote en su lugar, como muestra en "Piscis", su programa de ejercicios por suscripción.

"Normalmente no acostumbro ir al gimnasio. Lo que hago son rutinas de ejercicio que duran media hora", explicó Díaz .

RÉGIMEN MILITAR

Además de ser toda una maestra de pole dance que practica con un tubo instalado en su casa, María "La Sargento" León compartió con sus seguidores un plan de entrenamiento especial al que ve como un régimen.

En sólo seis videos, la ex vocalista de Playa Limbo muestra que no es necesario tener aparatos, y pasa de un calentamiento de 14 minutos a un entrenamiento de abdomen de 8, y otro de glúteo, por cerca de 12.

A los brazos les dedica casi 13 minutos; 11 y medio a ejercicios de equilibrio y 14 a trabajar la flexibilidad.