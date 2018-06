¡ENCARRILAN A LA MÁQUINA!

Ciudad de México.

Ricardo Peláez, director deportivo de Cruz Azul, descartó que los transferibles que ha puesto el equipo se deba a indisciplinas.

El directivo agregó que todos los movimientos se deben a fortalecer el plantel de cara a la temporada entrante.

"Hemos tenido jornadas largas con el técnico en donde hemos tomado decisiones para fortalecer al equipo pero en absoluto indisciplinas", externó en un video difundido por el Twitter de La Máquina.

"No he recibido más que opiniones favorables de todos los jugadores que están transferibles. Primero como personas y posteriormente como jugadores. Realmente no es esa la causa".

Hasta el momento los elementos transferibles son Felipe Mora, Enzo Roco, Francisco Silva, Martín Rodríguez, Julián Velázquez, Carlos Fierro, Rosario Cota y Víctor Zúñiga.

"Estamos tratando de fortalecer al equipo en diferentes zonas. Las referencias que tengo tanto de Velázquez, Roco, Silva, Rodríguez, Mora son muy buenas, son jugadores de Selección nacional", agregó.

"La idea sin dudad es fortalecer y renovar al equipo, La expectativa que tenemos todos, afición, servidor y cuerpo técnico, que el equipo clasifique por obligación y pelee por el título".