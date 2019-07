Encarnará Joe Taslim a Sub-Zero en 'Mortal Kombat'

Cd. de México.- El actor Joe Taslim formará parte del elenco del live action basado en el videojuego Mortal Kombat al encarnar al personaje Sub-Zero, reportó Entertainment Weekly.

Taslim, quien ha protagonizado cintas como The Raid: Redemption y Rápidos y Furiosos 6, es el primer famoso nombrado para el largometraje, que será producido por el cineasta James Wan.

Simon McQuoid dirigirá el proyecto que comenzará filmaciones en Australia a finales de este año.

La elección del protagonista de The Night Comes For Us, de 38 años, no fue precipitada, ya que es experto en varios estilos de artes marciales y ha ganado medallas de oro en campeonatos de judo en Estados Unidos.

Por el momento se desconoce más información respecto a la trama de la película, que actualmente está programada para estrenarse el 5 de marzo del 2021.