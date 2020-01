Encargan a soldados el traslado del dinero

Ciudad de México.

Además de combatir el crimen, capacitar a la Guardia Nacional, cultivar árboles en viveros, supervisar las pipas de combustible y construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el Ejército mexicano se encargará ahora de vigilar el traslado de miles de millones de pesos de los programas sociales del Gobierno federal.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) serán los responsables de llevar el dinero hasta las comunidades más alejadas y marginadas de la República, a lo largo de la cual se pretenden construir casi 3 mil sucursales del Banco de Bienestar, también con el trabajo de ingenieros militares.

"Y en el caso de la seguridad, estamos buscando también la creación, se está pensando en la creación de un grupo para la seguridad y el traslado de valores", dijo el mandatario.

Explicó que los elementos castrenses deberán llegar a esas poblaciones por tierra, aire y mar, para hacer la entrega de recursos en las sucursales, que formarán parte de los llamados Centros Integradores, en los que se dotará a la población de servicios sociales e internet.

"Ahora estamos llegando a todos lados, pero todavía estamos dispersando una cantidad considerable en efectivo y no queremos que se disperse recurso en efectivo, porque es mucha la tentación, en todo sentido", indicó.

De acuerdo con López Obrador, así como los bancos se han negado a otorgar sus servicios en ciertas comunidades, las empresas privadas de traslado de valores también se han resistido.

"Y hay sitios en donde las empresas, también hay que decirlo, que trasladan valores no quieren ir, no van; afortunadamente no son muchos, pero nosotros tenemos que ir a todos lados del territorio y llevar los apoyos a la gente", dijo.