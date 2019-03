Encarecen refrescos en tiendas

El Mañana / Staff.- Debido a que el Impuesto al Valor Agregado bajó al 8 por ciento para las empresas que se han registrado ante el SAT, el refresco no tuvo un ajuste de precio al alza, pero algunos negocios han elevado los costos del refresco.

Filiberto López Adame, secretario general del Sindicato de Embotelladores de la Sección 125 (STIE), comentó que al facturar al 08 por ciento el precio del producto bajó.

"Aquí en la frontera el IVA disminuyó del 16 al 08 por ciento, tuvo algún ajuste de precios los productos de bebidas mundiales, fue lo del 08 entonces si disminuyó algo, debió de ser un beneficio, pero me comentaban que los negocios si aplican la reducción en el producto pero el detallista no lo hace con el consumidor porque no puedes obligarlos", dijo.

En los negocios como estanquillos en las colonias, el refresco familiar se vendía en 32 pesos el año pasado, pero al preguntar sobre los costos, aseguran que si subió el precio, pero que con él IVA quedó casi igual, pero al final se vende en 34 y 35 pesos, lo que significa tres pesos más.

"El detallista si sintió esa disminución en precios al empezar el año, no sabemos si inició la rebaja al consumidor", recalcó el dirigente sindical de los embotelladores.

De esta forma el cliente si vio reflejado el aumento en el regreso en este año, como se ha dado cada año, aunque a los negocios si les bajó por el IVA al 08 por ciento.