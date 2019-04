Encaran a secretaria de Salud. Dialogan en el auditorio

Río Bravo, Tam.- Se dio encerrona entre sindicalizados del Hospital General con la secretaria de salud en Tamaulipas, luego de que se animaran a abordarla en virtud de que para empezar se incumplió acuerdo al que se llegó con el subsecretario Mario Encarnación que finalmente no paso más allá de las palabras.

Fueron fácilmente más de 20 sindicalizados encabezados por la dirigente sindical Ana Minerva Hernández, quienes de última hora decidieron encarar a la secretaria de salud Gloria de Jesús Molina Gamboa quien era precisamente acompañada por el doctor Mario Encarnación Cantú.

El diálogo lo decidieron hacer privado en el Auditorio del Hospital General, no obstante antes de que esto ocurriera adelantó la dirigente sindical y demás directivos así como agremiados que no les están brindando los servicios que requieren, que nada les han resuelto, y que en el caso de la ambulancia nueva no es que no funcione sino que no hay personal que se requiere por eso es que permanece inactiva sin dar el servicio a la población tampoco a ellos que incluso han tenido que pagar particular, y que a lo mejor lo que estaba pasando es que ella no está enterada de la situación o no le informan con veracidad.