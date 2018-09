Encapuchados lanzan petardos en hotel de Cristiano Ronaldo

Valencia, España.

Un grupo de personas lanzó tracas de petardos junto al hotel español donde se concentran Cristiano Ronaldo y sus compañeros de la Juventus para el partido de la Liga de Campeones en el que enfrentarán el miércoles al Valencia, en un aparente intento por impedir el buen descanso de los jugadores del equipo italiano.



Juan Carlos Fulgencio, delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana, dijo en un audio enviado a Reuters que un grupo de personas hizo estallar los petardos en el exterior del hotel alrededor de las 3:00 de la mañana, y que portaban una pancarta que insultaba a la Juventus.



Fulgencio, que calificó el hecho como un "pequeñísimo incidente", dijo que no podía dar información sobre si se habían realizado arrestos y agregó que la Juve contaba con más seguridad para el resto de su estadía en la ciudad como resultado del incidente.



La Juventus no respondió a los pedidos de comentarios.



Tras perder las finales de 2000 y 2001, el Valencia vuelve a la Liga de Campeones por primera vez en tres años.



Ronaldo, el máximo anotador de la Liga de Campeones, hará su primera aparición en la competición desde que dejó el Real Madrid para unirse a la Juventus en julio.



Este es el segundo día consecutivo done hay incidentes en España previo a un juego de la Champions League. Ayer, aficionados del Barcelona y el PSV se enfrentaron hasta con sillas.