Encantadores

McAllen, Tx.

Il Divo llegó por primera vez al Valle de Texas, al McAllen Performing Arts Center, donde anoche ofrecieron una magna presentación que cautivó a los asistentes que abarrotaron el lugar, logrando un éxito total.

Este grupo mundialmente conocido está integrado por el español Carlos Marín, el suizo Urs Bühler, el estadounidense David Miller y el francés Sébastien Izambard, quienes desde hace 15 años acoplan sus voces de manera única.

El cuarteto llegó al Valle de Texas con Timeless Tour, el cual dio inicio con una pieza musical a cargo de los 17 músicos sinfónicos que los acompañaron y enmarcaron con gran profesionalismo cada una de sus interpretaciones.

Il Divo deleitó al público con un exquisito repertorio que fue desde la ópera al pop.

La velada arrancó con su versión de "Hello", de Adele, a la que le siguió su emblemático tema "Regresa a mí" que sin duda provocó a temprana hora la euforia entre los asistentes.

LOS CLÁSICOS

También incluyeron clásicos como "Caruso", la ya célebre canción italiana compuesta en 1986 por Lucio Dalla y dedicada a su compatriota, el tenor Enrico Caruso (1873-1921), así mismo se ensuciaron "Hallelujah", "Isabel", "To et moi", "La vida sin amour" o la heredada de Frank Sinatra: "My Way".

Estos cuatro sensacionales cantantes interactuaron en todo momento con su público, se mostraron complacientes con sus fans y recibieron rosas y piropos al por mayor.

15 AÑOS

Este concierto fue un recuento de sus 15 años, en los que Il Divo ha mostrado su talento con diferentes estilos musicales plasmados en ocho discos, pero anoche cantaron lo más que pudieron para complacer a sus seguidores.

Otras melodías presentes fueron "Bésame mucho", "¿Quién será?" y el tango "Por una cabeza", popularizado por Carlos Gardel y fue así con una gran variedad de géneros musicales que complacieron al público presente anoche en el McAllen Performing Arts Center.

