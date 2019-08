Encanta a los mexicanos

Ciudad de México

Toda una fantasía de baile y música con violín en vivo protagonizó Lindsey Stirling, en el primer concierto del Artemis Tour 2019, que arrancó el sábado en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

Como sacada de un libro de ilustraciones, unas infantiles y otras más adultas, la estrella de pop juvenil trajo a su equipo de músicos y bailarines para que adornaran con ella todo su show.

BIENVENIDA EN ESPAÑOL

"Buenas noches, bienvenidos", expresó Stirling, en español, al inicio del espectáculo, que duró alrededor de casi dos horas.

Para los niños y adolescentes que fueron a verla, todo fue magia y deleite visual con los cinco cambios de vestuario que tuvo, los bailes fastuosos y la inconfundible melodía del violín.

En "Shatter Me" convidó a una bailarina que, con tutú y varios pasos, como battús y developpés, cautivó a los asistentes que incluso celebraron el montaje visual que daba un aspecto de cajita de música, de las que eran muy populares hace un par de décadas.

ESTRELLA

DE LA RED

"Take Flight" significó un acompañamiento del público con sus dispositivos y con "Crystallize" recordó sus inicios como estrella de la red.

"Muchas gracias por estar en la primera fecha del Artemis Tour. Ustedes, México, son muy importantes para mi. Espero recibir sus comentarios en Instagram y que me digan qué les parece esta aventura", expresó Lindsey.

SUS ÉXITOS

En casi hora y media, la estrella de las redes continuó con temas como "Guardian", "The Upside" y "Mirage", que complacieron a las 9 mil 800 personas que llegaron al lugar.

Siempre presumiendo pierna y sonrisa, Lindsey Sterling se mostró emocionada por la acogida del público que al final le aplaudió de pie, ya cuando cerró con "The Upside", "Beyond the Vail" y un fragmento de El Fantasma de la Ópera.