Encañona policía a hombre desarmado en Nuevo León

Monterrey, México.

El oficial también apuntó el arma hacia una mujer que se acercó a auxiliar al sospechoso.

La detención se registró el pasado 31 de octubre en la Colonia CROC, pero trascendió días después mediante un video que fue divulgado en redes sociales.



En la grabación se aprecia que el policía y otro elemento que lo acompañaba batallaron para someter al hombre.



Las imágenes muestran que en sus intentos para someterlo, además de apuntarle con el arma, los oficiales lo jalaron y empujaron.



De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el hombre que aparece en la grabación y otro vecino del sector fueron detenidos por el delito de resistencia de particulares y por lesiones, ya que uno de ellos golpeó en la cara a un policía.



Entrevistado sobre la detención, el Secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, achacó las fallas a la falta de capacitación de los elementos.



"No por dos policías vamos a enjuiciar a toda la corporación", expresó, "pero da pena ajena ver que no están preparados para una detención, que no tengan las habilidades que necesitan.



"Pero tampoco tienen la culpa (los policías), están mal entrenados, vamos a castigar a los que no los entrenaron bien y los dejaron en la calle".



Fasci dijo que por este hecho revisarán la capacitación de todos los elementos.