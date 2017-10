Encabeza Tránsito Local demandas

Cd. Victoria, Tam.

La Dirección de Tránsito local encabeza con el 67,86 por ciento de las demandas presentadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Ciudad Victoria, es decir, con 76 de las 112 demandas ciudadanas en contra de actos de autoridad municipales indicó el juez de dicho organismo, Luis Enrique García Portales.

“Hemos tenido muy buenos resultados en cuanto al índice de la gente que ha venido a presentar sus demandas, el año pasado tuvimos un total de 56 demandas presentadas en todo el 2016 y en 2017 tenemos a la fecha 112 demandas”.

A las 76 demandas en contra de Tránsito local se suman 15 del Departamento de Ingresos, 11 de la Tesorería, 6 de la Dirección de Desarrollo Urbano, 3 de Comapa, y una de la Secretaría del Ayuntamiento, “la afluencia es cada día más de la gente que acude al Tribunal a presentar sus inconformidades en cuanto a actos de autoridad municipal”.

En el caso de Tránsito las demandas son en contra de la aplicación de multas o por la mala elaboración de las boletas de Tránsito, mientras que en las demás dependencias tiene que ver con el cobro indebido de derechos o permisos relacionados con trámites como lo sería el uso de los Estacionómetros, “en el caso de Tránsito los 76 casos fueron resueltos a favor de la ciudadanía”.

García Portales consideró que estas resoluciones pueden servir a las autoridades para implementar mejoras en sus procesos sancionadores ya que el erogar recursos para resarcir las multas representa una carga para las finanzas municipales, “lo que debe de forzar a los funcionarios y los involucrados para hacer las cosas bien y no causar ese tipo de actos ilegales que nos lleven a tener que devolver al particular los importes erogados debido a que no se realizó bien un acto administrativo”.