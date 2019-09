Encabezan dengue Altamira y Tampico

Nosotros somos de las entidades que tiene el menor número de casos, la mayor parte de casos están en el sur en dos jurisdicciones, pero todos los casos son dengues no graves". Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Las ciudades de Tampico y Altamira al sur del estado encabezan la incidencia en casos de dengue del estado con el 55.04 por ciento de los 109 casos registrados hasta el mes de agosto, no obstante, Tamaulipas se halla dentro del rango de entidades federativas con menos contagios por cada 100 mil habitantes.

"Estamos en franca lucha desde hace más de 2 años con las enfermedades transmitidas por vector y este año ha dado un repunte en todo el país", mencionó la secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, "arrancamos esta semana con el programa de la Segunda Semana Nacional y Segunda Semana Estatal de Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vector con énfasis en las escuelas".

Hasta el momento se han detectado 30 casos de dengue en Altamira, 30 en Tampico, 17 en Ciudad Madero, 13 en Reynosa, 5 en Matamoros, 5 en Llera, 2 en Nuevo Laredo, 2 en Victoria, 2 en Jaumave, 2 en Aldama, y 1 en Camargo. A pesar de esto la titular de la SST recordó necesario reforzar las medidas de abatimiento al vector transmisor del dengue, zika y chikungunya debido a la corriente migratoria proveniente del sur del país.

Cabe recordar que estados como Veracruz, Tabasco y Chiapas, son algunos de los que cuentan con la mayor incidencia de dengue a nivel nacional, "nosotros somos de las entidades que tiene el menor número de casos, la mayor parte de casos están en el sur en dos jurisdicciones, pero todos los casos son dengues no graves, no hemos tenido ningún dengue grave y por supuesto no tenemos defunciones por dengue".

A diferencia de años pasados, este 2019 ha sido mínima la cantidad de lluvia que se registró en la entidad, lo cual podría haber impactado en la escasa transmisión de esta enfermedad vía picadura de mosquito; sin embargo, a partir de este mes aumentará la probabilidad de lluvias lo cual podría favorecer un repunte. Cabe recordar que las bajas temperaturas fueron una barrera natural del mosquito Aedes aegypti pero este parece haberse adaptado al clima de Tamaulipas por lo cual en los últimos años ha sido posible observar contagios de dengue en los meses de diciembre o enero.