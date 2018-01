Encabezan el Coachella 2018

Madrid, España

Beyoncé, Eminem y The Weeknd serán las cabezas de cartel de Coachella, uno de los festivales de música más populares de todo el mundo. La edición de 2018 tendrá lugar los fines de semana del 13 al 15 y del 20 al 22 de abril en Indio, California.

Beyoncé se convierte en cabeza de cartel de Coachella un año después de lo previsto, ya que en la edición anterior tuvo que cancelar su actuación por recomendación médica, debido a su embarazo de los gemelos Sir y Rumi, nacidos el pasado mes de junio. Lady Gaga fue la encargada de sustituirla.

Por su parte, Eminem actuará por primera vez en solitario en el festival californiano, ya que en la edición de 2012 hizo una aparición especial en el concierto de Snoop Dogg y Dr. Dre. El pasado 15 de diciembre salió a la venta Revival, su noveno álbum de estudio. The Weeknd, cantante de temas conocidos como ‘Star Boy’, vuelve al escenario de Coachella tres años después de su actuación en 2015 junto a NAV.

En el cartel también se encuentran artistas como SZA, Haim, David Byrne, the War on Drugs, Tyler, the Creator, St. Vincent, Vince Staples, Fleet Foxes, Post Malone, Jamiroquai, Kygo, Portugal. the Man, Migos, A Perfect Circle, Cardi B, Miguel, alt-J, Soulwax, Chic and Nile Rodgers, Angel Olsen, King Krule, Kamasi Washington, French Montana, B*rns, Brockhampton, Jessie Ware, Kamiyah, The Drums y Kelela, entre muchos otros.

Cartel oficial

