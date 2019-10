Encabeza The Strokes Pa'l Norte 2020

Pa'l Norte 2020 dio a conocer su cartel para la edición 2020, en la que destacan The Strokes y Tame Impala como actos principales.



La variedad de géneros musicales se vuelve a demostrar con el line up, pues también se presentarán Alejandro Fernández, Babasónicos, Andrés Calamaro, Daddy Yankee, Foster The People, MGMT, Juanes y Los Auténticos Decadentes.



Iggy Azalea, Morat, Danny Ocean, División Minúscula, Kinky, Kongos, Enjambre, Uzielito Mix, Las Víctimas del Doctor Cerebro, Chetes, Paulo Londra, Instituto Mexicano del Sonido y Rodrigo y Gabriela también se presentarán.



Pa'l Norte 2020 se llevará a cabo los días 20 y 21 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.



La venta de boletos comenzará el próximo 4 de noviembre a las 11:00 horas a través del sistema Ticketmaster con costos desde los mil 990 pesos en la fase 1 general, y 3 mil 390 en fase 1 VIP, más cargos por servicio.

"Siempre poderoso y ascendente"

Lineup oficial de #TecatePalNorte.



Venta de boletos a partir del 4 de noviembre a las 11:00 am por Ticketmaster. pic.twitter.com/kDBryX4DR8 — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) 30 de octubre de 2019