Encabeza Olivia Rodrigo nominaciones de American Award Music

Si Rodrigo gana la mayoría de premios a los que está nominada, eso la pondría en buena compañía. Olivia Newton-John y Justin Bieber recibieron cuatro galardones el primer año que fueron nominados.

El ganador de cinco AMAs The Weeknd recibió seis nominaciones, compitiendo con Rodrigo en la categoría de artista del año junto con BTS, Ariana Grande, Drake y Taylor Swift.

El astro del reggaetón Bad Bunny recibió cinco candidaturas, incluyendo a mejor colaboración por "Dákiti" con Jhay Cortez, compitiendo con 24kGoldn y iann dior ("Mood"), Chris Brown y Young Thug ("Go Crazy"), Doja Cat y SZA ("Kiss Me More") y Justin Bieber con Daniel Caesar & Giveon ("Peaches").

El debutante del R&B Giveon y Doja Cat también obtuvieron cinco menciones cada uno. En la categoría de artista nuevo, Rodrigo se medirá con Giveon, 24KGoldn, Masked Wolf y The Kid LAROI.

Swift, que actualmente ostenta el récord como la artista más premiada en la historia de los AMA, podría extender aún más su racha. Este año está nominada a tres premios, incluyendo álbum pop favorito por "evermore".