Encabeza los MTV Movie & TV Awards

Los Ángeles, California La película Black Panther y la serie de televisión Stranger Things lideran las nominaciones a los premios MTV Movie & TV Awards, informó ayer la organización en un comunicado. Black Panther consiguió siete candidaturas, incluida la de Mejor Película, categoría donde se medirá a Avengers: Infinity War, Girls Trip, IT y Wonder Woman, mientras que Stranger Things logró seis nominaciones, incluida la de mejor serie, campo donde competirá con 13 Reasons Why, Game of Thrones, Grown-ish y Riverdale. ESCAPARATE Los MTV Movie & TV Awards se caracterizan por ser unos galardones desenfadados y votados por el público que, al celebrarse cuando comienzan a llegar los grandes estrenos de la temporada, suelen servir de lanzadera y escaparate para algunas de las apuestas cinematográficas más importantes del año. En estos premios hay espacio para categorías como Mejor Villano, Mejor Pareja, Mejor Pelea o Mejor Beso. La ceremonia, presentada por la actriz Tiffany Haddish, se celebrará en Los Ángeles, California, el 18 de junio. (Agencias)

Los Ángeles, California. La película Black Panther y la serie de televisión Stranger Things lideran las nominaciones a los premios MTV Movie & TV Awards, informó ayer la organización en un comunicado.

Black Panther consiguió siete candidaturas, incluida la de Mejor Película, categoría donde se medirá a Avengers: Infinity War, Girls Trip, IT y Wonder Woman, mientras que Stranger Things logró seis nominaciones, incluida la de mejor serie, campo donde competirá con 13 Reasons Why, Game of Thrones, Grown-ish y Riverdale.

ESCAPARATE

Los MTV Movie & TV Awards se caracterizan por ser unos galardones desenfadados y votados por el público que, al celebrarse cuando comienzan a llegar los grandes estrenos de la temporada, suelen servir de lanzadera y escaparate para algunas de las apuestas cinematográficas más importantes del año.

En estos premios hay espacio para categorías como Mejor Villano, Mejor Pareja, Mejor Pelea o Mejor Beso.

La ceremonia, presentada por la actriz Tiffany Haddish, se celebrará en Los Ángeles, California, el 18 de junio.