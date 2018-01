Encabeza ISSSTE ‘Febrero, Mes de la Salud del Hombre’

Ciudad de México

Especial

Durante el lanzamiento de la segunda edición de la Campaña “Febrero, Mes de la Salud del Hombre 2018” encabezada por el secretario de Salud, José Narro Robles, y por los directores generales del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, y del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, el titular del sector, anunció el compromiso y el apoyo de todas las instancias de esta dependencia en los 32 estados del país para promover este programa.

“Lo que se trata es de sumar fuerzas para promover entre los varones, el cuidado por su salud. Yo tendré que decirlo: yo soy hombre y me cuido. Tendré que decir, no soy un superhéroe, también me enfermo”, subrayó.

El titular del ISSSTE enfatizó que esta campaña tuvo una gran aceptación entre el público masculino y los diversos sectores de la sociedad, al tiempo que destacó que la estrategia fue acogida en el seno del Consejo Nacional de Salud (CONASA), con lo cual “vamos a ir juntos en la promoción de estas campañas dirigidas a los varones”.

Reyes Baeza añadió que la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) reconoció a la estrategia “Febrero, Mes de la Salud del Hombre”, con un certificado dentro del certamen del Premio de Buenas Prácticas para las Américas y que esta iniciativa se institucionalizó para celebrarse año con año.

Destacó que en 2018 la campaña se caracterizará, además de impulsar la prevención de cáncer de próstata y enfermedades crónico degenerativas como diabetes e hipertensión, por incentivar la detección oportuna de cáncer de testículo, considerado uno de los principales padecimientos entre la población masculina en el rango de edad de los 15 y 40 años en México, de la cual se estima que el 60% de los casos llegan en etapas tardías, sin embargo respecto a otros tipos de cáncer tiene una de las tasas más altas de curación que asciende al 90%.

El Director General del ISSSTE enfatizó que esta campaña busca romper resistencias y paradigmas entre la derechohabiencia masculina en el cuidado de su salud y seguimiento médico. Ejemplificó que de cada 10 consultas en el Instituto, 3.5 son proporcionadas a hombres; de cada 10 atenciones en urgencias, 3.8 son en varones, y de cada 10 cirugías que se practican, 3.6 son también en este género, “esto significa que hay más cultura de prevención en la mujer, ya que el hombre es más renuente para asistir al médico”.

Durante su intervención, el Secretario de Salud, José Narro Robles, enfatizó la importancia que tiene la salud y la tarea que toca desarrollar a cada individuo para garantizar un adecuado bienestar propio y comunitario. “Cada uno de nosotros podemos hacer algo por fomentar la salud y prevenir la enfermedad”.

Por ello, subrayó la Campaña “Febrero, Mes de la Salud del Hombre”, nos brinda la oportunidad de tener un mayor contacto con uno de los sectores de la población que se preocupan menos por su salud.