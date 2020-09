Enamorada, pese a golpes

Definitivamente quien entiende el concepto de amor apache a la perfección es Rihanna, ya que a casi 12 años de que el rapero Chris Brown la golpeara brutalmente, la cantante confesó que él fue el amor de su vida.

Lo anterior lo declaró la barbadense en un episodio de Supersoul Conversations, podcast de Oprah Winfrey, donde reveló que aún sigue enamorada de Brown.

"Hemos construido la confianza de nuevo, y eso es... nos amamos y probablemente siempre lo haremos. Eso es algo que nunca vamos a cambiar. Eso no es algo que puedas apagar si alguna vez has estado enamorado", expresó la intérprete de "Work".

REINCIDIA

Rihanna también reveló que hace algunos meses tuvo un encuentro con Chris Brown en St. Tropez, en Francia, en una fiesta de un amigo en común.

Y en palabras de la cantante, cada vez que lo ve siente algo especial

"Creo que fue el amor de mi vida. Fue mi primer amor. Y veo que me amaba de la misma manera... ni siquiera se trata de que estemos juntos. Realmente lo amo. Así que lo principal para mí es que él está en paz. No estoy en paz si él es un poco infeliz o si todavía se siente solo", agregó.

Al ser cuestionada por Winfrey si volvería con él, Rihanna titubeó ante la pregunta, lo que sí reconoció es que con el paso de los años se hicieron amigos.

SON AMIGOS

"Él ya tiene una relación. Yo estoy soltera, pero hemos mantenido una amistad muy cercana desde que no tiene la orden de restricción. Simplemente hemos trabajado en ello, poco a poco, y no ha sido fácil", expresó.

El violento episodio que puso en el radar la relación tóxica que vivían ambos cantantes saltó a los tabloides la noche de los Grammy en el 2009, cuando Brown le propinó una paliza a Rihanna en un coche.

SE DABAN CON TODO...

Fue en el 2017 cuando él contó su parte sobre el hecho violento en el documental Chris Brown: Welcome To My Life, en el que desvelaba que Rihanna también lo llegó al golpear a él.