La regia Mariana Cadena está enamorada del futbol, pero también de su carrera académica de Diseño Industrial.

Por eso ella, ambiciosa como ha sido desde pequeña que comenzó a jugar futbol entre niños en Morelia, se visualiza "encadenando" su vida como futbolista profesional con la carrera que estudió por cinco años en el Tec de Monterrey.

En un inicio para Cadena, de 25 años, el deporte y en especial el futbol, que conoció casi desde la cuna por su padre Raúl, que fue doctor de varios equipos como Rayados y Morelia, fue sólo un hobby.

Luego, por el consejo de sus padres, lo vio como un vehículo para obtener una beca de estudio, sin embargo, ahora ama tanto el soccer que no lo quiere dejar y se ve jugando hasta los 35 años y alternando las carreras.

Ella lo ve difícil, pero no imposible y por eso trata de mejorar en ambas profesiones. En Rayadas, siendo mejor zaguera y en el diseño industrial especializándose ahora con una maestría en Sistemas de Manufactura.

"La verdad yo sí quiero llevarlo a la par. Cuando termine mi maestría empezar a trabajar medio tiempo o el tiempo que tenga, pero seguiré jugando al futbol.

"Estoy muy feliz en donde estoy, con lo que estoy viviendo. Sinceramente no me veo dejándolo próximamente y si me da el cuerpo, la vida y la mente yo creo que hasta los 35 pueda llegar a seguir jugando", dijo una sonriente Cadena, campeona con Rayadas en el Apertura 2019.

La jugadora dijo vía Zoom que hoy el soccer forma parte importante de su vida y por eso intentará alternar ambas profesiones.

"No fue un sueño para mí, nunca lo vi como un objetivo de querer llegar a ser profesional, porque siempre lo vi como un medio para seguir desarrollándome profesionalmente y académicamente", añadió Cadena, quien por si fuera poco estudia el idioma japonés.

"Entonces al final de cuentas sí es un sueño que estoy cumpliendo, ser estudiante-deportista y por desarrollarme en muchas cosas más como persona, profesional, como deportista".

Ése es el objetivo a largo plazo de Cadena, pero al corto es lograr el bicampeonato con Rayadas y representar a México en un Mundial Mayor.