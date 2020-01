Enamorada del beisbol

Llegar al parque de la liga Treviño Kelly y encontrarse una niña "zurda" sobre la loma es algo que no se ve todos los días. A María Fernanda Olivares Vidal le tocó abrir el juego de su equipo los Warriors de la Liga Industrial contra los Rangers en la categoría Pequeña. A pesar de que le hicieron tres carreras en el primer episodio, también hizo buenos lanzamientos que se cantaron como strikes y logró sacar la entrada. Su mecánica corporal al momento de soltar la bola llamó la atención hasta del experimentado entrenador Carlos Noguera, quien desde las gradas disfrutaba del encuentro.

"Empecé desde los 6 años con mi papá, él me dijo: ´toda la familia ha jugado y porqué tu no´, al principio sentía un poquito de nervios al pero bueno ahora muy feliz por jugar", comentó la niña de 12 años de edad, quien nunca le tuvo miedo al "Rey de los Deportes" que en su mayoría es practicado por hombres.

María Fernanda domina hasta tres posiciones, no es la primera vez que sale como pitcher, pero prefiere jugar como catcher o primera base. En su mano de lanzar trae el dedo pulgar protegido con cinta porque hace algunos días sufrió una pequeña quemada pero ella no se raja porque jugar es su pasión.

"A veces me gusta más cachar, hoy me dijeron que iba a lanzar y pues como que no quería, empecé un poquito mal porque todavía traigo una quemada y me estaba enterrando las costuras, pero voy a seguir", afirmó.

Por ahora defiende los colores de la Liga industrial en la llamada categoría reina y aún no sabe hasta cuando podrá jugar con sus compañeros, pero el softbol se ha convertido en su plan B para seguir los pasos de su hermana.

"Me gusta demasiado el beisbol y quiero seguir muchos años, pero también estoy jugando softbol y quiero representar a Reynosa en un estatal", expresó con emoción.

Aunque porta el uniforme de los Yankees, porque considera que se le ve bien, el equipo de sus amores es Astros de Houston.

"Le voy a los Astros y mi jugador favorito es José Altuve".

Se cerró la segunda entrada y su equipo no logró sacar ninguna carrera, Maria Fernanda tiene que regresar al terreno de juego y la platica queda pendiente, pero deja un mensaje para todas las niñas.

"Hace poco estuve a punto de volarme la barda, también ya he ponchado a varios niños, es un deporte que podemos jugar las niñas, yo les digo que lo intenten, es muy padre jugarlo y es divertido", finalizó.