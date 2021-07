Enamorada Baronessa de la lucha libre

Y fue amor a primera vista, pues casi a regañadientes su hermano la llevó a la Arena Coliseo de su natal Mexicali y ahí quedó impresionada con los lances, las llaves y los alaridos del público, tanto que al día siguiente ya estaba entrenando con Mr. Tempest, ídolo local.

"La lucha libre llega a mi vida a los 12 años de edad gracias a mi hermano, que un domingo me llevó a la Arena Coliseo de Mexicali donde yo me impacto de ver todo lo que son capaces de hacer personas como yo; me enamoré, fue amor a primera vista", contó la ruda.

"Ver los vuelos, ver los lances, ver cada llave, cómo el público abucheaba a los rudos y amaba al técnico y todo ese tipo de cosas para mí era impactante y no saber quién estaba atrás de la máscara, en ese momento Mr. Tempest yo no sabía quién era capaz de hacer eso, se convierten en un héroe para los niños y yo quería hacer eso".

Aunque su hermano era el más feliz de que se dedicara al arte de los costalazos, el resto de su familia no opinaba igual.

"Mi hermano me apoyó porque a él le gustaba, pero lo que es mi mamá, mi papá y mi hermana mayor se pusieron en contra de este deporte, porque era mucho contacto físico con hombres, no había mujeres", señaló la cachanilla.

Baronessa, por el personaje de G. I. Joe, participará en la función del próximo 26 de julio en la Arena Budokan en homenaje a Rossy Moreno, a quien considera su maestra, en un cartel 100 por ciento femenino.

"Me siento muy contenta, con un compromiso muy grande porque a Rossy la considero mi maestra. Me está llevando por un buen camino, estoy muy contenta, muy agradecida por formar parte de ese cartel, ser una de las invitadas. No se van a arrepentir de ese cartel y verán que también podemos sacar la casta", finalizó.