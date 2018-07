Enamora a México

Guanajuato, Guanajuato

Los 15 mil fans que asistieron el viernes al Palacio de los Deportes rieron, suspiraron, se enamoraron y lloraron con las canciones de Sam Smith. Sin embargo, fue el londinense quien terminó más conmovido con la velada, la cual duró poco más de hora y media.

"Ciudad de México, debo decirles que me he aguantado las ganas de llorar unas cuatro o cinco veces en este show. Gracias por su recibimiento, de verdad gracias", señaló el cantante de 26 años hacia el final de su show, mientras cantaba "Palace" en la cima de una escalera de caracol, la cual surgió desde dentro de un triangulo gigante en medio del escenario.

Y es que todo el concierto provocó que los presentes, en su mayoría jóvenes acompañados por sus padres y amigos, mantuvieran la piel chinita todo el tiempo, recordando a un viejo amor o sanando heridas del corazón.

SUS MEJORES ÉXITOS

Rolas como "I´m not the only one", "Lay me down", "Omen" y "One last song", fueron el plato fuerte de la segunda visita del británico a la Ciudad de México desde que inició su carrera, ahora cómo parte de "The thrill of it all tour".

Un escenario triangular, tres pequeños cambios de vestuario y muchos mensajes de unión y de orgullo LGBT, marcaron el espectáculo de inicio a fin, culminando la noche en una explosión de papeles rojos y la bandera de arcoíris iluminada con filtros de colores colocados en los celulares de la gente mientras sonaban temas como "Him" y "Stay with me".