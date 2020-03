Enamora a miles...

Hidalgo, Texas.

Anoche se presentó con un éxito avasallador en Payne Arena de Hidalgo, Texas La Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, que abarrotó el recinto durante sus dos presentaciones en esta frontera los días 28 y 29 de febrero logrado ¡sold out! en ambas cita con sus seguidores.

Banda MS es una de las bandas más importantes y destacada de México, cuenta con más de 6 millones de oyentes mensuales solo en Spotify, y una de las imperdibles cuando llegan a esta frontera, pues con su ya amplia carrera musical, se ha colocado en el gusto de muchos.

MÁS DE DOS HORAS

Fue casi en punto de las 21:00 horas que subieron al escenario para hacer disfrutar a sus fans por más de dos horas continuas de éxitos, baile y lágrimas por esos amores que llegan y otros que se van.

La noche fue mágica para quienes gustan de la música de MS quien deleito con interpretaciones como Nadie te puede Igualar, Mejor me Alejo, Háblame de Ti y Me Vas a Extrañar.

Oswaldo Silvas y Alan Ramírez vocalistas de la banda dieron su mejor concierto junto a sus compañeros, complaciendo al público con melodías como Mi Razón de Ser, Mi Mayor Anhelo y Hermosa Experiencia que sin duda fueron las canciones más coreadas por la audiencia, y las infaltables esta vez, como: No Elegí Conocerte y De Una Vez, de su más reciente producción discográfica Con Todas Las Fuerzas.

VANGUARDISTAS

Cabe mencionar que esta agrupación sinaloense ofreció un espectacular concierto, lleno de lo más vanguardista en audio e iluminación al nivel de artistas de talla internacional como J Balvin y JLo, es sorprendente como MS consiente a sus fans con no sólo su música, sino con una despliegue visual de primer nivel.

En esta velada romántica también se escucho El Color de Tus Ojos, Por Mi No Te Detengas y Tu Postura, todas coreadas al unísono; Banda MS brindó una dosis de canciones como Háblame de Ti, Por Siempre Mi Amor, La Mejor Versión de Mí, No Me Pidas Perdón, Tengo Que Colgar y A Mí Me Está Doliendo, entre muchas

Y el momento del baile se dio con Cahuates, Pistaches y El Mechón con los que pusieron el ambiente de fiesta y lograron poner de pie a todos sus seguidores.

NO LOS DEJABAN IR

Tras más de dos horas de media del show, el público pedía más y llegaron

Qué Fuimos, Al Despertar y clásicos como "Eslabón Por Eslabón" y "Tragos Amargos, también sonaron.

Piénsalo, Se Podría Decir, El Rey, Volver, Volver , Me Cansé de Rogarle y El 24 fueron más de las canciones que MS interpreto acompañados de un coro monumental y fue pasadas de las 23:00 horas, cuando Alan Ramirez, Walo Silvas y compañía dijeron adiós, ante una ovación de pie de sus seguidores.