En América se juega siempre al máximo: Oribe

Primera y última vez que el América regala casi todo el primer tiempo, así lo advirtió el delantero Oribe Peralta.



El jugador de las Águilas consideró que no pueden repetir un desempeño como el de los primeros minutos ayer contra Potros UAEM en la Copa MX, más allá de la espectacular remontada.



"Todos los equipos te juegan al máximo y al tope, nosotros no tenemos porqué no hacerlo. Saber que ayer se regalaron 35 minutos, que no puede suceder en lo que resta del torneo porque te puede costar muy caro. No podemos repetir eso, tenemos que ser conscientes de que este equipo está para ganar en cualquier competencia", expresó el "Cepillo" tras el entrenamiento en Coapa.



Claro que el jugador también puso en la balanza el coraje de las Águilas para sobreponerse a la adversidad. Apenas el sábado pasado vencieron al Atlas pese a jugar con 10 hombres.



"Miguel (Herrera) tiene mucho que ver en eso, siempre tiene esa lectura de equipo y la esencia para transmitirle al jugador y sacar lo mejor de él para que esté al servicio de él y eso es valiosísimo porque nadie escatima esfuerzos y todos dan su máximo para que el equipo salga victorioso", comentó.



"Esto no es de quién tiene el mejor plantel sino de quién tiene los mejores resultados. Nosotros siempre apuntamos a ganar, a lo más alto, eso nos hace tener ese espíritu de combatividad para darle la vuelta al marcador como ocurrió ayer", mencionó.



YA ENTRENA MARCHESÍN



El portero Agustín Marchesín superó una dolencia en el cuello y ya entrena al parejo del equipo.



El que está prácticamente descartado para jugar el sábado frente a los Lobos BUAP es el volante Matheus Uribe, quien no se ha recuperado de una lesión en la espalda. Tampoco Bruno Valdez viajará al estar suspendido.