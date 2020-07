En visita de supervisión procurador del Trabajo

Ahorita tenemos que estar muy conscientes de que al momento que se reabran las juntas locales, en ese momento comienzan a correr los términos Alejandro Rosas González, procurador del Trabajo

Miguel Alemán, Tam.- Del 2016 al 2020 se han recuperado poco más de 126 millones de pesos de los trabajadores como resultado de un total de 1,745 demandas laborales y 5 mil 693 convenios o arreglos entre trabajadores y patrones, así lo informó el grocurador de la Defensa del Trabajo en el Estado, Lic. Alejandro Rosas González, quien realizó una sorpresiva visita por este municipio.

"Hemos implementado un sistema de guardias permanentes dentro de la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo, estamos haciendo las guardias de 9 de la mañana a 2 de la tarde por cuestión también de protección a los compañeros y compañeras que trabajan dentro de la dependencia, normalmente se están haciendo las asesorías vía telefónica, el trabajador y la trabajadora en Tamaulipas deben estar atentos a lo que pasa dentro de su área de trabajo y tienen que estar convencidos de que está una Procuraduría que está al pendiente y al servicio de los trabajadores y trabajadores", refirió el funcionario.

"De entrada, lo más importante para nosotros, son los trabajadores, y te puedo comentar que del 2016 al 2020, hemos entregado o recuperado para los trabajadores y trabajadores, la cantidad de 126 millones 378 mil 834.37 pesos derivado de un total de 1,745 demandas y 5 mil 693 convenios entre los empleados y sus respectivos patrones. Esto quiere decir que por primera vez, se está respaldando y se está protegiendo a toda la clase trabajadora, como en ningún otro sexenio", aseguró el Lic. Alejandro Rosas, quien consideró que se han logrado cifras récord.

"Jamás pensamos o no nos imaginábamos llegar a estas cantidades, y desafortunadamente creo yo, que se ha detenido un poco por la situación tan atípica que nos ha acontecido con el tema de salud en todo Tamaulipas, que es algo nuevo, que no teníamos, ni conocíamos, y lo tenemos encima, sin embargo, no podemos detenernos porque la justicia laboral para los trabajadores, no se puede detener y tenemos que hacer lo propio y lo que nos corresponde para apoyar y proteger a todos los trabajadores y trabajadoras", indicó.

"Ahorita tenemos que estar muy conscientes de que al momento que se reabran las juntas locales, en ese momento comienzan a correr los términos, ahorita no hay problemas de términos porque están cerradas las juntas de conciliación, derivado de la situación actual que estamos viviendo, sin embargo, podemos hacer la asesoría vía telefónica, por ese medio podemos ponernos de acuerdo con los trabajadores y trabajadoras, para poder ver cómo vamos a actuar, que ellos nos platiquen su situación laboral, que es lo que están sufriendo, que es lo que están viviendo y una vez expuesto por ellos, poder saber cómo vamos a proceder y que es lo que se le va a requerir al patrón para que quede subsanado o arreglado el tema del trabajador con sus patrones", mencionó.

"A partir de marzo que arrancó toda esta contingencia, hemos brindado 1431 asesorías, 12 demandas y 54 convenios que dieron como resultado una cantidad de 725 mil 786 pesos recuperados para los trabajadores, es importante resaltarlo para que se den cuenta que la Procuraduría está trabajando, que no hemos descansado y que estamos en atención permanente para actuar en consecuencia", aseguró el funcionario.

"Los interesados en asesoría, pueden llamar al número de teléfono 834-318-10-37 de las oficinas centrales en Cd. Victoria, Tam., base de las procuradurías que hay en todo lo largo y ancho del Estado, y donde pueden marcar lunes y martes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que jueves y viernes entra la conciliación a través del teléfono 834-318-10-49 y los miércoles alternamos un día y un día, para poder proteger también a los compañeros de la dependencia, porque todos estamos expuestos y nadie está exento de esta situación difícil", finalizó diciendo.