En vilo las universidades

Ocho de las 10 universidades que se encuentran en situación de crisis financiera no tienen recursos suficientes para pagar salarios y aguinaldos el fin de año, alertaron rectores. La situación es "crítica" conforme se acerca el 15 de diciembre, fecha límite que establece la ley para entregar este pago a los trabajadores.

Consultados, los rectores de las universidades de Morelos, Sinaloa, Michoacán, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Zacatecas y Chiapas dijeron que necesitan presupuestos extraordinarios de la Federación por más de 3 mil 500 millones de pesos, en conjunto, para hacer frente a estos compromisos. Los trabajadores afectados son más de 64 mil.

"Estamos en la insolvencia para el cierre del año", dijo Medardo de la Serna, rector de la Universidad Michoacana.

El secretario ejecutivo de la Asamblea Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, dijo que esta semana se han tenido varias reuniones con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, para plantear esta situación específica de fin de año.

"Se está trabajando con las autoridades, con las secretarías de Educación Pública y de Hacienda. Se están resolviendo los temas en algunas universidades, muy coordinados con los gobiernos estatales. Se está trabajando sobre todo para resolver el tema del cierre de este ejercicio fiscal", dijo en entrevista.

Michoacán, la mayor deuda. En el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se requieren 714 millones de pesos para el pago de 9 mil trabajadores; en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se necesitan 640 millones de pesos para pagar aguinaldo, prima vacacional, la última quincena de noviembre y las dos de diciembre a 6 mil empleados; la Universidad Autónoma de Sinaloa requiere 560 millones, que abarcan el pago de aguinaldo y las dos quincenas de diciembre de 17 mil plazas.

Para la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) hacen falta 150 millones de pesos para pagar prestaciones a 4 mil trabajadores; la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) está pidiendo un recurso extraordinario de 135 millones de pesos para pagar a más de 5 mil administrativos y académicos; la Autónoma de Zacatecas necesita 350 millones de pesos para 7 mil trabajadores, entre profesores y administrativos y jubilados.

La Autónoma del Estado de México requiere 690 millones de pesos, con una afectación a 12 mil trabajadores: 7 mil académicos y 5 mil administrativos; la Autónoma de Nayarit necesita 300 millones de pesos para 6 mil trabajadores, 4 mil activos y 2 mil jubilados.

El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco declinó dar entrevista; mientras que la rectora de la Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, dijo que si bien la institución viene arrastrando una deuda por la retención de recursos que hizo el gobierno estatal, no tendrá problemas para pagar aguinaldos, sueldos y prestaciones de fin de año.

Si la Federación no aporta estos recursos necesarios para el pago de las obligaciones antes del 15 de diciembre, advirtieron una ola de nuevas protestas y paros en sus instituciones, las cuales tienen en conjunto más de 64 mil trabajadores.

"No contamos con los recursos para cumplir con los compromisos salariales y de prestaciones de fin de año. Ya no tenemos recursos para pagar la quincena. Hemos estado en gestiones y pláticas con SEP desde el mes de febrero, desafortunadamente no hemos tenido una respuesta positiva en ese sentido. Los trabajadores del sindicato ya me anunciaron que iniciarán acciones de inconformidad porque no tenemos garantizado su pago. Está programado un paro de labores para el día 15 de diciembre. Si no hay pago para el 28 [de diciembre], iniciaremos el próximo periodo escolar con huelga en la institución", dijo Jorge Ignacio Peña González, rector en Nayarit.

"Estamos considerando que a mediados, entre el 15 y 17 de diciembre, como está establecido en los contratos colectivos. Vienen días de mucha presión, estamos pidiendo a la SEP y a la SHCP un presupuesto extraordinario. No quiero ni pensar que no se pueda dar en este momento. Más bien confiar en que va a salir", dijo el rector Eduardo Bautista Martínez de la UABJO.

Los rectores confiaron en que habrá un cambio de actitud en la actual administración; durante el gobierno de Enrique Peña Nieto la disposición a colaborar con las universidades públicas estatales fue "mínima".

"Lamentablemente nos quedaron muy mal, nunca nos resolvió y nos trajo de reunión en reunión. Nunca nos dio un resolutivo y la verdad es que no nos ayudaron en nada. Nos dejaron sin apoyo, esperamos con la nueva administración sí lo haya. Los sindicatos han sido solidarios y pacientes, pero ellos mismos nos están diciendo que no pueden contener a sus bases", señalaron.