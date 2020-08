En vilo el Grito y desfile patrio

Aunque falta menos de un mes para los festejos patrios del 16 de septiembre, en esta frontera todavía no hay anuncios sobre si se desarrollará el tradicional grito de independencia o alguna actividad relacionada, que pueda respetar bajo los protocolos del Covid-19.

La bandera mexicana y adornos en color blanco, verde o rojo alusivos que solían adornar el perímetro de la plaza principal Miguel Hidalgo, abarcando la fachada de la Presidencia Municipal, así como las oficinas de Predial y Catastro, tampoco han aparecido.

Y hasta el momento, la Secretaría del Ayuntamiento no ha informado la situación de estos festejos, que solían iniciar la noche del 15 de septiembre, acompañados de conciertos, diversos cuadros artísticos y venta de alimentos típicos, para concluir durante la madrugada del 16 de septiembre con el tradicional grito a cargo de la Alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, quien recordaba a los héroes patrios.

Sin desfile...

La contingencia sanitaria del Covid-19, obligó a las autoridades municipales a cancelar eventos tradicionales, como el aniversario de la fundación de esta ciudad, pese a que ya estaban los horarios fijados para cabalgatas y otros.

Así como otros desfiles tradicionales como los de la primavera, día del obrero, entre otros que solían adornar las calles.

El titular de educación municipal, José Iram Rodríguez Limón declaró en exclusiva para EL MAÑANA, que en este 2020 no habrá desfile patrio. "Estamos en contingencia y por ello tenemos que respetar los protocolos, además no hay clases, y siempre nos apoyábamos de los estudiantes, ahora ya es definitivo, no habrá desfile, pero esto no quiere decir que los valores patrios no se inculcarán, la tradición debe permanecer en los libros de texto, desde casa".

Mientras tanto, en las calles son pocos los vendedores de banderas, broches y otros elementos alusivos.