En vez de padrinos, a los atletas les proponen una "madrina": Ana Guevara

La división entre la Conade y el Comité Olímpico Mexicano (COM) dejó de ser un secreto y la guerra de declaraciones comenzó.

Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), tiene claro que los esfuerzos de Carlos Padilla, presidente del COM, por conseguir patrocinadores para los deportistas, no serán de utilidad.

"En vez de padrinos, lo que le proponen a los atletas es una madrina", disparó.

De acuerdo con la dirigente, los 20 mil pesos por atleta que Padilla garantizó este martes no alcanzarán para solventar los gastos.

"Es una mentira que llegarán a Olímpicos con esa cantidad. No es ni lo que ganan en un mes quienes entrenan en el CNAR", señaló, molesta por la incertidumbre que -según ella- el Comité le ha trasmitido a quienes aspiran a competir en Tokio 2020.

La exvelocista descartó que no haya dinero y que el financiamiento para que los atletas se preparen de cara a Juegos Olímpicos esté en riesgo.

"Por parte de Conade, el presupuesto y el apoyo están garantizados. No debemos caer en el juego", atajó.

Guevara reiteró que las acciones del COM han servido como chantaje y acusó al organismo de "prostituir la imagen de los atletas", mediante una "trampa contractual".

Además, señaló que Padilla Becerra no ha mostrado interés en reanudar sus pláticas, luego de asegurarle que, tras los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana, se pondría en contacto, algo que no sucedió.

"Me dijo que se reportaría cuando llegara a México y es día que no he escuchado de él", relató, no sin aclarar que, del lado de la Conade, "no hay una ruptura".