En vacaciones, viaja sin consumir alcohol. Planifica mientras puedas

McAllen, Tx.- Con el objetivo es salvar vidas y reducir los accidentes relacionados con el consumo de alcohol, en especial durante las vacaciones, cuando el consumo de alcohol es más frecuente la campaña "Planifique mientras pueda" ha logrado impactar a la comunidad, lo cual se ve reflejado en la disminución de accidentes.

En Texas se experimentó una disminución del 23 por ciento en choques relacionados con el consumo de alcohol durante el fin de semana del Día del Trabajo de 2017, en comparación con el Fin de semana del 2016. Aún así, durante el fin de semana del Día del Trabajo del año pasado, hubo 264 accidentes relacionados con el consumo de alcohol en Texas, lo que resultó en 14 muertes y 19 lesiones graves.

-

Irresponsabilidad

"Es completamente irresponsable y absolutamente inexcusable beber y conducir", dijo el Director Ejecutivo de TxDOT, James Bass. "Haga un esfuerzo para planificar con anticipación un paseo sobrio el fin de semana del Día del Trabajo. Te lo debes a ti y a todos los demás en el camino".

Los conductores bajo la influencia del alcohol pueden enfrentar hasta 17 mil dólares en multas y honorarios, tiempo en la cárcel y la pérdida de su licencia de conducir.

Visite SoberRides.org para encontrar alternativas a la bebida y la conducción, tales como:

· Designar un conductor sobrio o llamando a alguien para un viaje sobrio a casa

· Contactar un servicio de taxi o paseo compartido

· Uso del transporte masivo

· Pasando la noche en casa del anfitrión de la reunión

-

Trágica experiencia

Laura González celebra su cumpleaños cada fin de semana del Día del Trabajo, conmemorando el comienzo de un nuevo año y el final del verano junto a amigos y familiares. Su esposo Rico, sin embargo, siempre estará ausente de estas celebraciones, ya que murió cuando fue impactado de frente por un conductor ebrio.

"Estábamos comenzando nuestras vidas juntas", dijo Laura. "Teníamos todo que esperar, nuestras carreras, un hogar propio, formar una familia. Todas esas esperanzas se arruinaron en un instante. La vida que soñamos para nuestra familia solo sería un sueño. Un conductor ebrio nos quitó todo eso".

Laura ahora comparte su historia a través de la campaña "Plan While You Can", "Planea mientras puedas", del Departamento de Transporte de Texas para comunicar las devastadoras consecuencias de beber y conducir.