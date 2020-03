En un grave momento industria restaurantera

La industria restaurantera está en un grave momento, porque ya se registran cierres, baja de clientes que mantienen operaciones entre el 50% y 40%; además de los impactos a los proveedores, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de la Ciudad de México, Marco Antonio Buendía.

Indicó que han hablado con la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, para explicarle los fuertes impactos en empleo y a la industria que sería el no poder operar, porque los negocios "no aguantarían". Así que seguirá la operación, "mientras el gobierno no lo prohíba".

"Un mes de no operar acabaría con la industria" porque la experiencia nos dice que tomó 10 años a los restaurantes recuperarse de dos semanas de no operar como ocurrió en el 2009 con el H1N1, dijo Buendía a El Universal.

"Los que han tomado la decisión de cerrar son los que tienen un cheque promedio de 300 pesos para arriba, son los que no les llega gente y les sale mejor no seguir operando"; además Alsea que es la cadena de restaurantes mexicana más grande, también ya registra fuerte impacto.